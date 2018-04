Graz 17. April 2018 08:27; Akt: 17.04.2018 08:27 Print

Auto-Einbrecher (37) auf frischer Tat ertappt

Dank der Aufmerksamkeit eines Passanten konnte die Polizei am Montag einen Pkw-Einbrecher in Graz schnappen. Der 37-Jährige wurde noch am Tatort festgenommen.