Arbeitsunfall im Bezirk Weiz 13. April 2018

58-Jährige stürzt in Stall drei Meter in die Tiefe

Eine Landwirtin erlitt bei einem Arbeitsunfall in Birkeld am Donnerstag schwere Verletzungen. Sie wurde mit Rippenbrüchen in ein Krankenhaus geflogen.