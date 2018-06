Verwirrte Frau wollte Zweijährige entführen

Eine 44-Jährige versuchte Montagvormittag ein zweijähriges Mädchen an sich zu nehmen. Eigenen Angaben zufolge wollte die Frau das Kind "vor seiner Mutter retten", so die Polizei. "Die 44-Jährige dürfte geistig verwirrt sein und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert."

Umfrage Fühlen Sie sich sicher in Ihrer Umgebung/Heimatort? Nein, ständig ein Mord in Wien, pausenlos Übergriffe und Überfälle. 60 % 60 % Eher nicht mehr. Die Brutalität hat zugenommen. 24 % 24 % Ich fühle mich recht sicher. 12 % 12 % Ich fühle nich absolut sicher, sicherer als vor 20 Jahren etwa. 4 % 4 % Insgesamt 5249 Teilnehmer

Frau schnappte sich plötzlich das Mäderl

Gegen 10.30 Uhr hielt sich die Zweijährige gemeinsam mit ihrer Mutter auf einem öffentlichen Spielplatz in Bruck an der Mur auf. Obwohl das Kind unter Aufsicht stand und spielte, ging die 44-jährige Frau plötzlich auf das Kind zu und nahm es an der Hand. Die Kindesmutter sah das, reagierte sofort und nahm das Kind an sich. Sie machte außerdem durch laute Rufe auf sich aufmerksam, woraufhin Passanten ihr zur Hilfe eilten. Sie verständigten die Polizei.

Bei der Vernehmung gab die 44-Jährige schließlich an, dass sie die Zweijährige lediglich vor der Mutter retten wollte. Diese habe dem Kind zuvor "ein mysteriöses Getränk verabreicht." Die 44-Jährige dürfte unter psychischen Problemen leiden und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Sie wird über Anordnung der Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß wegen versuchter Freiheitsentziehung angezeigt.

Die Bilder des Tages:

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(Red)