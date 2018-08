Polizisten attackiert 06. August 2018 07:14; Akt: 06.08.2018 07:15 Print

Mann (19) fuhr ohne Helm mit gestohlenem Moped

Weil er ohne Helm mit einem Moped unterwegs war, stoppte die Polizei am Sonntag einen 19-Jährigen in Bruck an der Mur. Dem Betrunkenen passte dies allerdings gar nicht.