Chemie-Alarm in Kapfenberger Firma

Großalarm in der Steiermark: In Kapfenberg im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag waren am Freitagabend 50 Feuerwehrleute mit der Bekämpfung eines Chemie-Unfalles beschäftigt.

Im Keller einer Firma sind chemische Stoffe ausgetreten. Vermutlicher Grund: ein technisches Gebrechen an den Pumpen.

Salpeter- und Phosphorsäure

Details zum Unfallhergang wurden am Abend nicht bekannt. Was wir wissen: Bei den Chemikalien handelte es sich um Salpeter- und Phosphorsäure. Wieviel der gefährliche Stoffe ausgetreten ist, ist ebenso noch nicht klar.

Die Zufahrtsstraße zum Firmengelände musste am Abend für den Einsatz abgesperrt werden. Neben den 50 Florianis wurde auch ein gefahrenstoffkundiges Organ der Polizei um Mithilfe gebeten.

Bei dem Vorfall dürfte niemand verletzt worden sein. Die Polizei geht derzeit auch nicht von einer Gefährdung für die Umwelt aus.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)