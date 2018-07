Mit 7 Personen besetzter Pkw kracht in Hausmauer

Kurz nach 6 Uhr am Sonntag war ein 21-Jähriger aus Graz mit seinem Pkw in der Grazer Belgiergasse in Fahrtrichtung Westen unterwegs. Mit ihm gemeinsam befanden sich sechs weitere Personen im Alter zwischen 18 und 21 Jahren in dem für fünf Personen zugelassenen Fahrzeug. Vier Personen saßen auf der Rückbank, ein 20-Jähriger hielt sich während der Fahrt im Kofferraum auf.

Im Kreuzungsbereich Belgiergasse/Kernstockgasse wollte der 21-Jährige laut eigenen Angaben nach rechts in die Vorbeckgasse einbiegen, wobei er links von der Fahrbahn abkam und gegen eine Hausmauer prallte. Dabei wurden drei Mitfahrer sowie der 21-jährige Lenker leicht verletzt. Ein 18-Jähriger, er saß auf der Rückbank, erlitt eine schwere Verletzung. Zwei Personen blieben unverletzt. Die Verletzten wurden vom Roten Kreuz ins UKH Graz eingeliefert.

Führerschein weg

Dem 21-jährigen Fahrzeuglenker wurde der Führerschein abgenommen. Bei einem Alkotest konnte laut Polizeiangaben eine mittelgradige Alkoholisierung festgestellt werden.

Durch den Aufprall wurde der Pkw, die Hausmauer sowie eine Säule mit Hinweiszeichen beschädigt. Für die Aufräumarbeiten stand auch die Berufsfeuerwehr der Stadt Graz im Einsatz.

Die Bilder des Tages:

Die Bilder des Tages



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)