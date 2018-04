Vermisste Steirerin trieb tot in der Mur

Die 54-jährige Steirerin aus dem Bezirk Graz-Umgebung war seit 28. November 2017 von ihrer Wohnadresse in Deutschfeistritz abgängig. Zwei Tage nach dem Verschwinden erstattete ihr Sohn die Abgängigkeitsanzeige bei der Polizei. Die Beamten leiteten daraufhin sofort eine umfangreiche Suchaktion nach einer Vermissten ein.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, wurde am Dienstag (17.4.) in der Mur im Bereich des Kraftwerks Deutschfeistritz eine weibliche Leiche gefunden.

"Die Obduktion ergab, dass es sich bei der weiblichen Leiche um die abgängige 54-Jährige handelt. Als Todesursache wurde Ertrinken festgestellt", so die Landespolizeidirektion Steiermark.

(red)