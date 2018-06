Drei Grazerinnen von Teenie-Horde verprügelt

Die drei Grazer Mädchen, die über den Sommer ein Praktikum im englischen Liverpool absolvieren wollten, wurden am Freitagabend aus heiterem Himmel von einer Gruppe aus bis zu 30 "Halbstarken" attackiert. Das berichtet "Liverpool Echo" am Montag.

"Wir saßen im Park und wollten eigentlich nach Hause gehen, aber dann fragten uns ein paar Jungs, ob wir mit ihnen chillen wollen, und wir haben Ja gesagt und uns dazugesetzt", erinnern sich Katharina, Maria (beide 18) und Lisa (19) gegenüber der Tageszeitung.

Die Jugendlichen ließen die Österreicherinnen Worte auf Deutsch vorsprechen, einer der Burschen fragte noch ob sie aus "dem selben Land wie Adolf Hitler stammen". "Plötzlich wurden wir von etwa dreißig Mädchen umzingelt und angeschrien, dass wir uns entschuldigen sollen." Obwohl die Grazerinnen der Aufforderung nachkamen, wurden sie von der Gruppe attackiert. Die etwa 15-jährigen Mädchen hätten sie an den Haaren gerissen, zu Boden geworfen und auf sie eingetreten.

"Sie wurden getreten wie Hunde"

"Wir hatten keine Chance. Wir waren nur zu dritt, aber die bis zu dreißig", so die Österreicherinnen. "Wir waren verängstigt und geschockt. Ich dachte, ich muss sterben. Es war wie in einem Horror-Film." Rund zehn Minuten lang prügelten die Teenager auf ihre Opfer ein, während die Burschen tatenlos zusahen. Erst eine Gruppe Männer, die auf den Tumult aufmerksam wurden, konnten die rabiaten Angreiferinnen stoppen.

Augenzeugen hatten zudem die Polizei alarmiert. Doch beim Eintreffen der Beamten, konnte trotz Fahndung in der Umgebung keiner der mutmaßlichen Täterinnen mehr aufgefunden werden. Die drei Österreicherinnen erlitten Prellungen, sowie Schürf- und Schnittwunden und wurden in einem Krankenhaus versorgt. "Sie wurden getreten wie Hunde", schimpft Lesley Curtis, die Leiterin der Unterkunft, in welcher die drei Mädchen untergebracht sind.

19-Jährige will nur noch heim

Die 19-jährige Lisa wurde durch den brutalen Angriff derart traumatisiert, dass sie nur noch weg will: "Ich will nicht bleiben, ich weine die ganze Zeit. Am Tag danach bin ich alle fünf Minuten und in jeder Situation in Tränen ausgebrochen." Bereits am Freitag soll sie wieder zurück nach Graz fliegen.

Ihre beiden Mitreisenden wollen trotz der erlittenen Tortur die geplanten sieben Wochen ihres Aufenthalts in der Großstadt verbringen. "Es ist unsere erste Reise", erzählt Maria: "Wir denken nicht, dass deswegen ganz Liverpool schlecht ist."

(red)