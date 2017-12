Bargeld und Schmuck gestohlen 25. Dezember 2017 13:22; Akt: 25.12.2017 16:21 Print

Einbrecher-Bande schlug zu Weihnachten zu

In der Nacht auf den 25. Dezember kam es in Graz zu mehreren Einbrüchen in Wohnungen. Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren.