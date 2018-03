Frau nach Einbruch stundenlang gefesselt

Bislang unbekannte Täter beraubten am Dienstagvormittag eine 47-jährige Grazerin in ihrem Wohnhaus in Haseldorf-Tobelbad bei Graz-Umgebung. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark mitteilt, schlichen sich zwei maskierte Männer gegen 10 Uhr durch die hintere Eingangstür in das Einfamilienhaus der Frau ein. Als sie auf die Bewohnerin trafen, bedrohten sie diese mit einer Faustfeuerwaffe und einem Elektroschocker.

Die Einbrecher verlangten Bargeld. Anschließend durchwühlten sie sämtliche Räume des Hauses und klauten Schmuck. Nachdem sie die Beute beisammen hatten, brachte das Duo die verängstigte Frau in den Heizraum. Dort fesselten sie das Opfer und sperrten es ein. Die Diebe ergriffen die Flucht.

Die 47-Jährige musste daraufhin stundenlang gefesselt ausharren, bis es ihr gegen 13.30 Uhr endlich gelang, Nachbarn durch Hilferufe auf sich aufmerksam zu machen.

Die Höhe des Schadens ist derzeit noch unbekannt. Das Landeskriminalamt Steiermark hat die Ermittlungen übernommen.

