Unfall im Klettergarten 12. August 2018 15:32; Akt: 12.08.2018 15:32 Print

60-Jähriger stürzt mit Rücken gegen Felsen

Die Rettungskräfte rückten am Sonntag zu einem Einsatz in Eisenerz (Bezirk Leoben) aus. Ein 60-Jähriger hatte in einem Klettergarten schwere Verletzungen erlitten.