Acht Personen im Auto, ein Insasse tot nach Unfall

Gegen 4 Uhr früh hat sich in Schladming in der Steiermark ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein VW Passat, in dem acht Personen fuhren, kam aus noch ungeklärter Ursache in einer Kurve von der Ramsauer Landesstraße ab.

Bei dem Crash starb eine Person, sieben weitere Insassen wurden verletzt.

Laut Polizei ist der Kombi von der Straße abgekommen, über eine steile Böschung gestürzt. Dann überschlug sich das Auto und kam erst auf der darunterliegenden Fahrbahn zum Stehen.

Als die Feuerwehr eintraf, wurden bereits drei Verletzte mit der Rettung ins Krankenhaus Schladming gebracht. Der Notarzt versorgte die anderen fünf Verunglückten. Für ein Insasse kam jede Hilfe zu spät - er verstarb noch an der Unfallstelle.

Die Ermittlungen zur Unfallursache wie auch die Feststellung der Identität der Unfallbeteiligten laufen derzeit.

