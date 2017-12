Freier prügelt und raubt Grazer Prostituierte aus

Auf der Suche nach einem Mann, der Anfang Dezember eine Prostituierte ausgeraubt haben soll, wurde nun ein Fahndungsfoto veröffentlich. Der etwa 25 bis 26 Jahre alte Mann arabischer Herkunft soll in einem Grazer Nachtlokal die Dienste einer Dame in Anspruch genommen haben. Statt zu bezahlen soll der rund 1,70 Meter große, dunkelhaarige Mann der Frau anschließend einen Schlag in den Bauch versetzt und sich mit dem hart erarbeiteten Lohn (200 Euro) der Frau aus dem Staub gemacht haben.

Fahndungsfoto veröffentlicht

Mit Hilfe des Fahndungsfotos wollen die Ermittler den Rotlicht-Räuber nun ausfindig machen. Der Mann trägt einen dichten Bart und hat an beiden Ringfingern auffallend große Silberringe. Hinweise an das Stadtpolizeikommando Graz unter 059133 65-3333.

(shoe)