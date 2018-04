Feuerwehr findet Toten in abgebranntem Bauernhaus

Ein Bauernhaus in St. Martin im Sulmtal (Bezirk Deutschlandsberg) geriet aus bisher ungeklärter Ursache gegen 4 Uhr am Mittwoch in Brand. Ein Nachbar wurde auf das Feuer aufmerksam und verständigte die Feuerwehr. Daraufhin rückten die Wehren Sankt Martin im Sulmtal, Dietmannsdorf, Otternitz und St. Peter im Sulmtal aus und löschten den Brand.

Im Objekt wurde die Leiche des 63-jährigen Bewohners von den Einsatzkräften entdeckt. Derzeit sind Nachsicherungsarbeiten und Untersuchungen zur Brandursache im Gange. Das Landeskriminalamt Steiermark hat die weiteren Erhebungen übernommen.

(red)