Fischer erstickte in seinem Zelt wegen Gaskocher

Ein Ausflug zu einem Teich in St. Veit in der Südsteiermark ging gestern, Samstag, tödlich aus: Ein 35-jähriger Leibnitzer hatte gemeinsam mit einem Freund beim Schotterteich gefischt, dabei hatten die Männer ihre Einmannzelte mit Gaskochern beheizt. Gegen 22:30 Uhr gingen sie schlafen. Während der Jüngere seinen Gaskocher abdrehte, ließ der 35-Jährige seinen an. Als der Steirer am nächsten morgen nichts von seinem Freund hörte, sah er im Zelt nach und fand den Mann tot vor.

Kein Sauerstoff im Zelt



Als der Leibnitzer tot aufgefunden wurde, war der Gaskocher in seinem Zelt noch immer in Betrieb: "Die Vermutung, dass durch diesen Heizvorgang der Sauerstoff im Zelt des 35-jährigen Leibnitzers entzogen wurde und der Fischer deshalb zu Tode kam, liegt nahe und wurde durch die Totenbeschau bestätigt", erklärte die Polizei.

(red)