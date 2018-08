Zweiter Flieger soll auf Grazer Hoteldach landen

Die Vorbereitungsarbeiten zur Hebung des Fliegers auf das Hoteldach laufen bereits seit 9 Uhr auf Hochtouren. Um 10 Uhr sollte es los gehen. Mithilfe von drei Kränen soll die Boeing am Novapark-Dach platziert werden.

Ob die Hebung planmäßig stattfinden kann, ist aktuell aufgrund des starken Winds fraglich. Sollte es sich am heutigen Freitag nicht ausgehen, hat das Wohlfühlhotel bereits einen Ersatztermin bekannt gegeben. Der nächste Versuch würde somit am Samstagvormittag starten.

Es ist dies übrigens schon der Ausweichtermin. Ursprünglich sollte die B727-200 bereits im Juni auf das Dach gehievt werden. Damals musste die Landung aufgrund der schweren Unwetter verschoben werden.

"Gehobenes Restaurant"

Wozu das Ganze? Der Flieger soll als Restaurant dienen. Es sollen "Gerichte aus aller Welt" in hoher Qualität aber nicht zu abgehobenen Preisen serviert werden. Am 5. September wird das "Nova-Air-Flugdeck" dann offiziell eröffnet.

Neben der B727-200, die am Freitag (oder Samstag) am Dach landet, steht bereits ein zweites Flugzeug am Dach. Die Iljuschin wird als "Bar und Eventlocation" genutzt, "heute.at" berichtete von der Landung im Mai (Bilder ob in der Fotostrecke). Die beiden Flieger werden in einen Art Mini-Flughafen eingebettet. Schaulustige dürfen sich diesen zu einem Eintrittspreis von 5 Euro ansehen.

Sehen Sie hier das Video zur Landung der Iljuschin am Dach:



(red)