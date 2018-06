Fohnsdorf 20. Juni 2018 10:57; Akt: 20.06.2018 11:29 Print

24-Jähriger stürzt mit Arbeitsmaschine in Bach

Ein Arbeiter stürzte am Dienstag in Fohnsdorf (Bezirk Murtal) mit einer Hackschnitzelmaschine in einen Bach. Die Einsatzkräfte eilten dem 24-Jährigen zu Hilfe.