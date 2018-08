Frau (55) bei Frontalcrash schwer verletzt

Gegen 9.45 Uhr war eine 30-Jährige aus dem Bezirk Murau mit ihrem Pkw auf der L 512 aus St. Peter am Kammersberg kommend in Richtung Oberwölz unterwegs. Auf der Rückbank saßen ihre zwei- und fünfjährigen Kinder, angegurtet in den Kindersitzen. Zur selben Zeit ist die 55-Jährige mit ihrem Pkw in die entgegengesetzte Richtung gefahren.

"Aus bisher unbekannter Ursache kam es im Bereich einer engen Kurve zu einer frontalen Kollision, wobei beide Fahrzeuge in das daneben befindliche Feld geschleudert wurden", schildert die LPD Steiermark den Crash.

Während die Mutter und ihre beiden Kindern unverletzt blieben, wurde die 55-Jährige im Fahrzeug eingeklemmt und erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades.

Nachdem die Lenkerin von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geschnitten wurde, ist sie vom Rettungshubschrauber C14 ins Klinikum Klagenfurt geflogen worden.

Straßensperre

Im Einsatz standen 26 Kräfte der Feuerwehren St. Peter am Kammersberg und Feistritz mit insgesamt vier Fahrzeugen.

Die Landesstraße war für die Dauer von zwei Stunden für den gesamten Verkehr gesperrt.

