Friseur beklaut: Nun sucht Polizei Puppe "Schnitte"

Immer freundlich, hübsch anzusehen und jeden Tag im Geschäft: "Schnitte", die beliebte Werbepuppe des Friseursalons "Hauptsache Schnittig" in Kapfenberg (Stmk.), wird seit

Montag vermisst.

Puppe bei Perversling im Bett?

"Irgendein perverser Mitbürger hat sie höchstwahrscheinlich schon in seinem Bett liegen oder eine Horde Trunkenbolde hat sie in Einzelteile zerlegt", stehen Coiffeur Gerald Dunst bei der Vorstellung die Haare zu Berge. Weil er die kahle Stelle vor seinem Salon nicht erträgt, wo "Schnitte" an eine Säule gebunden Kunden reinlächelte, schaltete der Figaro nun die Polizei ein: "Sie werden ein Auge offen halten, falls sie 'nur' am Straßenrand liegt."

Mit einem Gratis-Haarschnitt als "Kopfgeld" hofft Dunst auf Hinweise aus der Bevölkerung.

