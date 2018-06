Fußgängerin am Zebrastreifen angefahren

Kurz vor 9 Uhr war eine 86-jährige Grazerin mit ihrem Auto auf der Auersperggasse im Bezirk Mariatrost unterwegs. An der dortigen Kreuzung wollte sie links in die Hilmteichstraße abbiegen. Gleichzeitig war dort eine 31-jährige Fußgängerin unterwegs, die gerade die Straße am Zebrastreifen überqueren wollte.

Die Pkw-Lenkerin dürfte die gebürtige Argentinierin übersehen haben. Sie erfasste die Frau mit ihrem Wagen. Diese stürzte daraufhin zu Boden und zog sich Polizeiangaben zufolge schwere Verletzungen zuzog.

Nach der Erstversorgung wurde die 31-Jährige mit einer Unterschenkelfraktur ins LKH Graz eingeliefert. Sie wurde dort stationär aufgenommen. Die Autofahrerin blieb bei dem Unfall unverletzt.

