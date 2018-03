In Schlangenlinien unterwegs 30. März 2018 08:34; Akt: 30.03.2018 08:35 Print

Führerscheinloser Lenker hatte knapp drei Promille

Ein 45-Jähriger hatte am Donnerstag in Neumarkt in Steiermark ordentlich einen über den Durst getrunken und setzte sich danach hinters Lenkrad. Die Polizei griff ein.