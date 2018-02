Trio in Ungarn ausgeforscht 01. Februar 2018 11:37; Akt: 01.02.2018 11:58 Print

GPS-Tracker an Fahrrad führte Polizei zu Dieben

In Leoben sind am Mittwoch mehrere Fahrräder aus Abstellräumen gestohlen worden. Dank eines GPS-Trackers an einem der Räder konnten die Diebe ausgeforscht werden.