Gehört Ihnen eines dieser Mountainbikes?

Bei einer Streife fiel Beamten der Grazer Polizei Montagfrüh gegen 6.30 Uhr ein Mann auf, der sich "auffällig" verhielt. Als die Polizisten den Verdächtigen auf dem Europaplatz vor dem Grazer Hauptbahnhof anhielten und kontrollierten, fanden sie in dessen Rucksack vier Fahrradschlösser, einen Seitenschneider und ein Multifunktionswerkzeug.

Der Mann führte die Polizei anschließend zu mehrere Fahrrädern, die er mutmaßlich gestohlen und an verschiedenen Orten in Graz abgestellt hatte. Er gab jedoch an, er habe die Mountainbikes unversperrt und herrenlos im Stadtgebiet von Graz vorgefunden und dann selbst mit eigenen Schlössern versperrt.

Wohnung voller aufgebrochener Fahrradschlösser

Die Beamten wollten ihm nicht so wirklich glauben und kontrollierten die Wohnung des Mannes. Dort fanden die Polizisten 27 aufgebrochene Fahrradschlösser, 19 intakte Fahrradschlösser, drei Fahrradsattel, drei Fahrrad-Kotflügel, zwei Gepäcksträger und ein weißes Rennrad. Die aufgefundenen Gegenstände wurden von den Beamten sichergestellt.

Der Verdächtige wurde daraufhin wegen Tatausführungsgefahr festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum Graz überstellt.

Die sichergestellten Fahrräder wurden auf die Polizeiinspektion Graz-Hauptbahnhof gebracht. Mögliche Geschädigte können sich bei der Polizeiinspektion Graz-Hauptbahnhof unter der Telefonnummer 059/1336584 melden.



