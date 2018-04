Beifahrerin (69) stirbt bei Geisterfahrer-Crash auf A2

In der Nacht auf Freitag ist es auf der A2 Süd Autobahn Richtung Wien zwischen Pinggau und Schäffern zu einem folgenschweren Geisterfahrerunfall gekommen.

Eine 83 Jahre alte Deutsche aus dem Bezirk Güssing war gegen 21.30 Uhr mit ihrem Pkw im Bereich Schäffern entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung auf die Autobahn in Richtung Graz auf. Zwischen Pinggau und Schäffern wurde ein 48-Jähriger von dem entgegenkommenden Wagen so überrascht, dass er einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Es kam zu einer frontalen Kollision mit dem Pkw des in Wien lebenden kroatischen Staatsbürgers. Im Fahrzeug des 48-Jährigen befand sich auch dessen 69-jährige Mutter aus St. Pölten.

Der Mann wurde durch den heftigen Zusammenstoß im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Freiwilligen Feuerwehr Pinggau unter Einsatz von hydraulischem Bergewerkzeug aus dem Wrack geborgen werden. Der Kroate und die Deutsche wurde beide nach der Erstversorgung vom Notarztwagen mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Für die Mutter des 48-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Die Frau erlitt so schwere Verletzungen, dass sie diesen noch an der Unfallstelle erlag.

Video: Die Unfallstelle glich einem Trümmerfeld (Quelle: Einsatzdoku – Lechner)

Für die Dauer des Rettungseinsatzes musste die A2 Fahrtrichtung Wien für fünf Viertelstunden komplett gesperrt werden. Von 23.00 Uhr bis 24.00 Uhr konnte der Verkehr über den Pannenstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Danach war die A2 wieder frei befahrbar.

Der genaue Unfallhergang wird derzeit noch von der Polizei ermittelt. Aufgrund der Schwere der Verletzungen konnten die Unfalllenker bislang noch nicht befragt werden.

(red)