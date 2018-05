Lenkerin (78) wendet mitten auf der Autobahn

Die 78-Jährige aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag war am 17. Mai gegen 22 Uhr auf der A9 Phyrn Autobahn von Graz kommend in Richtung Norden unterwegs, als es zu dem gefährlichen Vorfall kam.

Zur gleichen Zeit führte die Autobahnmeisterei Streckenarbeiten zwischen dem Knoten Deutschfeistritz und dem Schartnerkogeltunnel durch – einzelne Fahrstreifen waren deshalb gesperrt.

Am Knoten Deutschfeistritz wollte die 78-Jährige die Autobahn verlassen und auf die Schnellstraße in Richtung Bruck/Mur abbiegen. Durch die besagten Streckenarbeiten dürfte sich die 78-Jährige aber irritiert gefühlt haben und setzte ihre Fahrt auf der A9 in Richtung Linz fort.

Lenkerin wendete mitten auf der Autobahn

Auf Höhe des Schartnerkogeltunnels wurde ihr bewusst, dass sie sich verfahren hatte, wendete ihr Fahrzeug daraufhin und war somit für kurze Zeit auf der A9 in Richtung Graz als Geisterfahrerin unterwegs.

Ein Pkw-Lenker bemerkte die Geisterfahrerin und setzte umgehend einen Notruf ab. Ein Mitarbeiter der Straßenmeisterei, der an den genannten Streckenarbeiten beteiligt war, bemerkte die Geisterfahrerin ebenfalls und hielt diese letztlich an. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Die Frau wird wegen verschiedener Delikte gemäß der Bestimmungen der StVO an die Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung angezeigt.

