Gewaltorgie in Zug, Gast zertrümmert Scheibe

Der 26-jährige alkoholisierte Fahrgast weigerte sich zunächst nach Aufforderung des Zugbegleiters seine Fahrkarte vorzuweisen, anschließend zog der Mann die Notbremse, schlug die Verglasung einer Waggonscheibe mit dem Nothammer ein und drohte letztlich dem Zugbegleiter mit dem Umbringen.



Daraufhin wurde gegen 15 Uhr die Polizeiinspektion St. Michael in der Obersteiermark von diesem Vorfall in Kenntnis gesetzt. Die Polizeibeamten schritten am Bahnhof in St. Michael ein. Der 26-Jährige verhielt sich während der Amtshandlung äußerst aggressiv, beschimpfte die Beamten und drohte diesen mehrfach.

Trotz mehrmaliger Aufforderung stellte der 26-Jährige sein aggressives Verhalten nicht ein. Der Mann wurde daraufhin festgenommen. Ein durchgeführter Alkoholtest verlief positiv. Bei der Amtshandlung wurde niemand verletzt.

(red)