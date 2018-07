Unfall am Schloßberg 20. Juli 2018 08:05; Akt: 20.07.2018 08:05 Print

25-Jähriger stürzt sieben Meter von Mauer

Ein 25-Jähriger hat sich am Donnerstag bei einem Unfall am Schloßberg in Graz verletzt. Der junge Mann war auf einer Mauer ausgerutscht und in die Tiefe gestürzt.