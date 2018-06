Kriminelle versuchten Bankomaten zu plündern

Die bisher unbekannten Täter brachen kurz vor 3.30 Uhr in den Verkaufsraum eines Supermarktes im Bezirk Andritz in Graz ein, so die Polizei.

Im Foyer versuchten sie dann vermutlich durch das Einleiten eines Gasgemisches in den dortigen Geldautomaten gewaltsam einzudringen.

Eine Frau bemerkte jedoch den versuchten Einbruch und verständigte sofort die Polizei. Die Täter ergriffen daraufhin ohne Beute die Flucht.

Erfolglose Fahndung

Eine sofort eingeleitete Alarmfahndung musste in den Morgenstunden erfolglos abgebrochen werden. Die Beamten des Landeskriminalamtes (LKA) haben die Ermittlungen bereits übernommen.

Ersten Untersuchungen zufolge, könnte die Tat mit ähnlichen Einbruchsversuchen seit 11. Juni in Sinabelkirchen (Bezirk Weiz), Graz und Lang (Bezirk Leibnitz) in Verbindung stehen.

Polizei sucht mögliches Fluchtfahrzeug

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nun nach folgendem Auto, das die Täter als Fluchtfahrzeug benutzt haben könnten:

Dabei handelt es sich vermutlich um einen Pkw der Marke Mercedes, Serie W124, älteres Baujahr, dunkle lackiert mit serbischem oder bosnischem Kennzeichen.

Mindestens zwei Männer ausländischen Typs sollen sich in dem Fahrzeug befunden haben.

Kontaktadresse der Polizei

Sachdienliche Hinweise werden an das Landeskriminalamt Steiermark unter der Telefonnummer 059133/60-3333, erbeten.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(wil)