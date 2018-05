15-Jähriger stiehlt Whisky und schlägt wild um sich

Der 15-Jährige hatte es am Mittwoch in einem Kaufhaus im Bezirk Jakomini in Graz auf eine Flasche Whisky abgesehen. Der junge Grazer nahm die Flasche an sich und wollte sich damit aus dem Staub machen.

Doch zwei Angestellten bemerkten den Diebstahl und sprachen den Jugendlichen darauf an. Der Teenie zuckte daraufhin komplett aus und ging auf die beiden los. Anschließend stürmte er aus dem Kaufhaus und ergriff die Flucht.

Mit der Faust ins Gesicht geschlagen

Auf der Straße vor dem Geschäft konnten zwei weitere Angestellte den Jugendlichen stoppen. Der 15-Jährige ließ sich allerdings nicht festhalten und schlug den beiden mit der Faust ins Gesicht, danach rannte er weiter.

Die alarmierte Polizei leitete umgehend eine Fahndung nach dem Verdächtigen ein. Einer Streife gelang es schließlich nach kurzer Zeit, den 15-Jährigen aufzugreifen.

Angestellte erlitt Kreislaufzusammenbruch

Der Teenager wurde festgenommen und anschließend in das Polizeianhaltezentrum Graz überstellt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Graz ordnete diese die Einlieferung in die Justizanstalt Graz-Jakomini an.

Nach dem Vorfall erlitt eine der Angestellten des Kaufhauses einen Kreislaufzusammenbruch und musste vom Roten Kreuz in das Landeskrankenhaus Graz eingeliefert werden. Die anderen Beteiligten blieben unverletzt.

