Mann wollte Zehnjährigen aus Linienbus zerren

Der Mann packte gegen 17 Uhr am Donnerstag plötzlich den Schulbuben, der sich gerade im Bus Nr. 62 in Richtung Puntigam befand, am rechten Handgelenk und zerrte den Zehnjährigen zur Tür. Er wollte ihn offenbar nach draußen ziehen. "Lediglich das beherzte Eingreifen eines Fahrgastes verhinderte weiteres", informiert die Polizei.

Wieso der Mann den Buben am Arm packte und herauszerren wollte, ist noch unklar, wie die Beamten mitteilen: "Die Motivlage des Täters ist vollkommen unbekannt."

Die gute Nachricht: Der Zehnjährige ist glücklicherweise mit dem Schrecken davon gekommen und wurde bei dem Vorfall nicht verletzt.

Beschreibung des Tatverdächtigen:

Die Polizei bittet nun etwaige Zeugen des Vorfalls um Hilfe. Gesucht wird ein Mann zwischen 60 und 70 Jahren, der rund 165 Zentimeter groß und schwarze bis über die Ohren reichende Haare haben soll.

Weiters wird der Unbekannte wie folg beschrieben: bekleidet mit einem rot/schwarzen Hemd, kurzen Jeans (aufgekrempelt) und einer schwarzen Kappe mit der weißen Aufschrift "NYC" und roter Umrandung. Der Mann trug einen Oberlippenbart und hatte eventuell einen Goldzahn.

Hinweise sind erbeten an die Polizeiinspektion Graz-Eggenberg, 059133/6582.

Die Bilder des Tages:

Die Bilder des Tages

(red)