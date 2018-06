20-Jähriger stürzt völlig betrunken von Balkon

Wie die Polizei berichtet, hielt sich der 20-Jährige gegen 3.30 Uhr in seiner Wohnung in Geidorf bei Graz alleine im zweiten Stock auf.

Nach Angaben der Polizei dürfte er dabei allerdings "vermutlich" ein wenig zu tief ins Glas geschaut haben, denn der junge Mann verlor das Gleichgewicht und stürzte auf den darunter liegenden Balkon.

"Es hat einen ordentlichen Rumpler gemacht", so ein Nachbar gegenüber der "Kleinen Zeitung". Durch den Aufprall und seine Hilferufe wurden die Nachbarn auf den 20-Jährigen aufmerksam.

Laut der Aussage des Nachbarns, befindet sich die Besitzerin der darunter liegenden Wohnung gerade auf Urlaub. Eine Nachbarin hatte allerdings einen Zweitschlüssel, mit dem sie ihn die Wohnung gelangten.

Grazer liegt auf Intensivstation

Am Balkon fanden sie schließlich den schwer verletzten Grazer vor und alarmierten sofort die Rettungskräfte. Nach der medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der 20-Jährige in das Landeskrankenhaus Graz eingeliefert.

Laut Polizei zog er sich bei dem Sturz vom Balkon lebensgefährliche Verletzungen zu. Er befindet sich auf der Intensivstation.

(wil)