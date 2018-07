Zwei Täter flüchtig 27. Juli 2018 11:27; Akt: 27.07.2018 11:27 Print

Polizei sucht diesen Wettlokal-Räuber

Am Montag wurde in Graz ein Wettlokal überfallen. Jetzt wendet sich die Polizei mit einem Phantombild an die Öffentlichkeit.