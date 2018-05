28-Jährige am hellichten Tag sexuell belästigt

Eine 28-jährige Schwedin, die in Graz wohnt, marschierte gegen 13.30 Uhr auf der Peter-Tunner-Gasse in Richtung Osten. Dabei durchquerte sie die dortige Eisenbahnunterführung.

Laut Polizei trug die Frau bei ihrem Spaziergang und hörte Musik, als sie ihr von hinten ein Unbekannter näherte. Plötzlich attackierte der Mann die 28-Jährige und fasste ihr in den Intimbereich.

Anschließend ließ er von der Schwedin los und ging in Richtung Kalvariengürtel davon.

Kein Einzelfall

Bereits zwei Tage zuvor, am 28. Mai., hatte es in der Nähe einen ähnlichen Vorfall gegeben. Ein Zusammenhang der beiden Attacken kann nicht ausgeschlossen werden, so die Polizei.

Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen Mann im Alter zwischen 20 und 30 Jahre. Er ist circa 185 cm groß und hat dunkle Augen sowie schwarze glatte nackenlange Haare. Über die Bekleidung des Mannes gibt es keine nähere Informationen.

(wil)