Unwetter-Drama: Mann in Graz von Baum erschlagen

Traurige Nachricht am Dienstagabend aus der Steiermark: Bei den heftigen Unwettern über Graz ist eine Person ums Leben gekommen.

Ein Mann wurde im Stadtpark von einem umgestürzten Baum getroffen und erlitt dabei tödliche Verletzungen. Die Rettungskräfte konnten das Leben des Mannes nicht mehr retten. Für ihn kam bereits jede Hilfe zu spät.

Sturmböen von bis zu 120 km/h hatten in der Steiermark mehrere Bäume entwurzelt und eine Spur der Verwüstung hinterlassen. In den Sozialen Netzwerken wurden zahlreiche Bilder von den Schäden veröffentlicht, darunter auch vom Stadtpark in Graz, wo das Unglück passierte.

Feuerwehren im Dauereinsatz

Bereits seit dem frühen Vormittag hielt das Unwetter Österreich in Atem. Schwere Gewitter, Starkregen und Hagel sorgten für Überflutungen, Murenabgänge und Stromstörungen. Die Feuerwehren stehen seit den Morgenstunden im Dauereinsatz.

Ein Ende der Einsätze ist vorerst aber noch nicht in Sicht. In der Nacht haben sich weitere Unwetter angekündigt, mit denen auch am Mittwoch in Teilen Österreichs wieder zu rechnen ist.

Unwetter auch am Mittwoch

Der Mittwoch bringt vor allem alpennordseitig große Regenmengen! Aus der Nacht heraus regnet es zwischen Vorarlberg und dem Innviertel kräftig und mitunter schauerartig verstärkt.

Aber auch sonst sind in der Früh schon erste Regenschauer möglich, kurze sonnige Phasen gibt es zunächst noch im Süden. Im Laufe des Tages breitet sich der schauerartig verstärkte Regen auf das gesamte Land aus.

Auch eingelagerte Gewitter sind mit dabei. Lokal besteht Überflutungsgefahr! Der Wind dreht auf West bis Nordwest und frischt lebhaft bis kräftig auf, zudem wird es mit 13 bis 26 Grad merklich kühler.

