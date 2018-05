16-Jähriger baut Crash mit gestohlenem Wagen

Ein 16-jähriger, in Graz wohnender Rumäne soll in der Nacht auf Freitag einen PKW gestohlen haben, indem er ihn mit dem im Fahrzeug befindlichen Zweitschlüssel in Betrieb nahm. Der 55-jährige Besitzer bemerkte den Diebstahl aufgrund von Abwesenheit nicht.

In der Nacht auf Samstag lud der Verdächtige zwei Freundinnen, 13 und 15 Jahre alt, sowie drei 15-jährige Freunde ein, mit dem PKW mitzufahren. Laut Polizei soll er im Ortsgebiet von Graz in der Zeit zwischen 03.00 und 03.45 Uhr mit weit überhöhter Geschwindigkeit gefahren sein, trotz Gegenverkehr überholt und andere Fahrzeuglenker sowie die Beifahrer gefährdet zu haben.

Insassen mit leichten Verletzungen

Schließlich prallte er mit dem PKW gegen einen Lichtmast. Alle Insassen wurden leicht verletzt. Die verständigten Polizisten konnten den flüchtenden Lenker und Beifahrer durch sofortige Fahndung von mehreren Streifen aufgreifen. Der 16-Jährige war nicht alkoholisiert und wird auf freiem Fuß angezeigt.

Die Polizei bittet alle Personen, die am 19.05.2018 zwischen 03.00 Uhr und ca. 03.45 Uhr in der Triester Straße oder Straßganger Straße durch die Fahrweise, insbesondere durch Überholmanöver, gefährdet wurden, sich bei der Polizeiinspektion Graz-Hauptbahnhof unter der Telefonnummer 059133 /584/100 zu melden.

