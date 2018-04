Großeinsatz der Polizei 04. April 2018 11:39; Akt: 04.04.2018 11:39 Print

Grazer Hauptbahnhof wegen Koffer gesperrt

Ein abgestellter Koffer führte am Dienstagnachmittag zu einer kurzzeitigen Teilsperre am Hauptbahnhof in Graz. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.