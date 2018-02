Hauptplatz mit riesigem Hakenkreuz verschandelt

Die Webcam-Aufnahmen vom Grazer Hauptplatz bieten am Mittwochvormittag einen unschönen Anblick. Mitten am Hauptplatz in der steirischen Hauptstadt befindet sich neben dem Brunnen am Boden ein zwei mal zwei Meter großes Hakenkreuz, das in den Schnee gemalt wurde.

Bei den Aufnahmen ab 10.01 Uhr ist das Nazi-Symbol eindeutig zu sehen, eine Stunde zuvor noch nicht.

Wer sich den zweifelhaften "Spaß" erlaubt hat, ist nicht bekannt. Laut "Kleine Zeitung" wird die Polizei die Sache überprüfen, denn die Beamten sind sich einig: "Das fällt ziemlich sicher unter das Verbotsgesetz."

Die aktuellen Wetter-Entwicklungen im Live-Ticker >>>





(ek)