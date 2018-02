Bluttat bei Graz 26. Februar 2018 17:01; Akt: 26.02.2018 19:41 Print

Großmutter tot, wohl von Enkel (22) getötet

Am Montag ist es in der Steiermark erneut zu einer Bluttat gekommen. Eine 78-Jährige wurde in ihrem Haus ermordet. Ihr Enkelsohn steht unter Hauptverdacht.