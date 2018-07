Beamte kontrollieren Auto und entdecken Heroin

Die Beamten hielten am Sonntag in den Abendstunden einen Pkw-Lenker auf der A2 Südautobahn im Bereich Hainfeld bei Fürstenfeld an und kontrollierten ihn.

Im Auto saßen der 32-jährige Lenker aus Rumänien und ein Beifahrer aus dem Iran. Bei der Überprüfung wirkten die beiden Männer laut Polizei äußerst nervös.

Im Bereich des Beifahrersitzes bemerkten die Polizisten schließlich eine Alufolie mit Gebrauchsspuren von Heroin. Bei der folgenden Durchsuchung des Autos stellten die Beamten dann drei Päckchen mit rund neun Gramm Heroin sicher.

Die zwei Männer wurden auf der Stelle von den Beamten festgenommen und gestanden bei ihrer Vernehmung, Heroin konsumiert zu haben.

Einreiseverbot

Gegen den 31-jährigen Iraner bestand zudem ein Einreiseverbot in Österreich. Er wurde ins Polizeianhaltezentrum eingeliefert. Der Autofahrer wurde auf freiem Fuß angezeigt.



(red)