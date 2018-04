47-jährige Diebin von Hausbesitzerin überrascht

Laut Polizei brachte die 62-jährige Hauseigentümerin kurz vor 14.00 Uhr ihren Müll aus dem Haus in Hitzendorf im Bezirk Graz-Umgebung.

Eine 47-Jährige nutzte diese kurze Zeit und schlich sich in das innere des Hauses. Dort durchsuchte sie das Schlafzimmer des Opfers und stahl Modeschmuck.

Als die Eigentümerin in das Haus zurückkehrte, lief die Diebin an ihr vorbei, sprang über einen Zaun und flüchtete in einen angrenzenden Wald.

Männer hörten Hilfeschreie

Die 62-Jährige lief der Verdächtigen kurze Zeit nach und schrieb dabei laut um Hilfe. Zwei Männer hörten die Schreie der Frau und nahmen umgehend die Verfolgung der Diebin auf.

Die beiden liefen ihr in den Wald nach und konnten sie dort schließlich schnappen. Anschließend brachten sie die gebürtige Rumänin zurück zum Wohnhaus und warteten mit ihr auf die Polizei.

Die Beamten nahmen die Tatverdächtige fest und stellten den gestohlenen Schmuck sicher. Die 47-Jährige wird der Staatsanwaltschaft Graz zur Anzeige gebracht.

