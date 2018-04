Horror-Attacke: 15 Männer gingen auf 19-Jährigen los

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Liezen gegen 4.30 Uhr in der Lichtenfelsgasse in Graz von circa 15 Personen attackiert und zu Boden gestoßen.

Als der junge Steirer wieder aufstand, fixierte ihn einer der Täter mittels einer Halsklammer, während einer der Komplizen die Geldbörse des Opfers aus dessen Hosentasche nahm und 200 Euro stahl.

Ein weiterer Täter nahm daraufhin das Mobiltelefon des 19-Jährigen aus dessen Hose und warf es auf den Boden. Dabei wurde das Smartphone beschädigt.

Messer an Kehle gehalten

Der Handy-Werfer zückte danach ein Springmesser und hielt es dem jungen Mann an die Kehle. Als der 19-Jährige durch die starke Fixierung am Hals schwach wurde, ließen die Täter von ihm ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Der 19-Jährige wurde bei dem Vorfall leicht verletzt.

Bei den Tatverdächtigen soll es sich um Männer im Alter zwischen 14 und 20 Jahren gehandelt haben. Einer trug eine schwarze Kappe und hatte einen leichten Oberlippenbart.

Sachdienliche Hinweise werden an das Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Graz unter der Telefonnummer 059133/65-3333 erbeten.

(wil)