In den Bergen verirrt 23. August 2018 09:55; Akt: 23.08.2018 09:55

Hund von Bergrettung aus misslicher Lage gerettet

Am Mittwoch kam es im nördlichen Bereich der Veitsch zu einem Einsatz eines Polizeihubschraubers. Es wurde vermutet, dass eine Person in Not geraten war.