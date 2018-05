In Grazer Wettbüro waren getarnte Gasfallen verbaut

Gegen 17 Uhr kontrollierten Beamte der Finanzpolizei einen Glücksspielbetrieb in der Franz-Steiner-Gasse in Graz-Eggenberg. Dabei fanden sie Ungewöhnliches: in zwei Räumlichkeiten waren getarnte Reizgassprayanlagen offenbar als Fallen aufgestellt worden. Eine Gasfalle war als Gegensprechanlage, die zweite als Leuchtreklame getarnt.

Umfrage Hat die Polizei genug Rechte? Ja, die bisherigen Gesetze sind vollkommen ausreichend.

Nein, die Beamten sollen weitreichender durchgreifen dürfen.

Unklar ist, ob die Fallen vom Lokalbesitzer oder einem Dritten installiert wurden und welchen Zweck sie erfüllen sollten beziehungsweise wer das Ziel bei einem Auslösen der Fallen sein sollte. Ein sprengstoffsachkundiges Organ der Polizei stellte die Anlagen in der Folge sicher. Dabei kam es zum Ausstoß einer geringen Menge an Reizgas.

Verletzt wurde jedoch niemand. Im Einsatz stand auch die Berufsfeuerwehr Graz. Die sichergestellten Gegenstände werden nun einer waffenrechtlichen Beurteilung unterzogen. Wer die Reizgasanlagen montierte, ist ebenfalls Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Das könnte Sie auch interessieren

(rfi)