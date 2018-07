Beim Losfahren 22. Juli 2018 08:58; Akt: 22.07.2018 08:58 Print

Jaguar von ehemaligem Justizminister in Flammen

Beim Ennstal Classic in der Steiermark kam es am Samstag zu einem Zwischenfall. Der Wagen von Ex-Minister Dieter Böhmdorfer geriet in Brand.