Rotlicht übersehen: Pkw von Zug erfasst

Am frühen Montagabend kurz vor 18 Uhr war eine 31-jährige Frau aus dem Bezirk Murtal gemeinsam mit ihrer neunjährigen Tochter mit dem Pkw auf einer Gemeindestraße in Judenburg unterwegs. Die beiden gelangten an einen mittels Bahnschranken gesicherten mehrgleisigen Bahnübergang, den sie übersetzen wollten. Allerdings dürfte die Pkw-Lenkerin aufgrund der tief stehenden Sonne das Rotlicht der Ampelanlage übersehen haben. Sie fuhr auf die Gleise, der Wagen wurde zwischen den beiden Schranken eingeschlossen.

Rettung in letzter Sekunde

Die Frau versuchte noch rasch das Auto an die südlichen Schranke zu lenken, um einen Crash mit dem herannahenden Zug zu vermeiden. Das gelang ihr allerdings nicht mehr. Die 31-Jährige und ihre Tochter sprangen aus dem Auto und konnten sich gerade noch rechtzeitig in Sicherheit bringen, bevor ein Personenzug der ÖBB in den Wagen krachte.

Trotz Vollbremsung touchierte der Zug den Pkw an der rechten hinteren Seite und schleuderte ihn noch weiter gegen die geschlossenen Schranken. Der Zug, in dem sich zehn Fahrgäste befanden, konnte wenig später zum Stillstand gebracht werden. Sowohl die Pkw-Insassen als auch die Zuginsassen blieben zum Glück unverletzt.

Totalschaden

Am Pkw entstand Totalschaden, der Triebwagen des ÖBB-Zuges wurde im Frontbereich beschädigt.

Die Feuerwehr Judenburg stand mit mehreren Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften im Einsatz. Die Bahnstrecke war für die Dauer der Aufräumarbeiten gesperrt.

Die Bilder des Tages:

Die Bilder des Tages

(red)