Jugendliche werden bei Waffenverkauf überfallen

Wie die Polizei berichtet, dürfte ein 13-Jähriger aus dem Bezirk Voitsberg die Gaspistole seines Großvaters bereits Anfang März 2018 gestohlen haben.

Am Freitag wollte der Jugendliche die Waffe dann an einen ebenfalls 13-Jährigen verkaufen. Die beiden Teenager vereinbarten als Übergabeort den Voitsberger Hauptplatz.

Gemeinsam mit einem 14 Jahre alten Freund erschien der Verkäufer am Übergabeort. Als der 13-Jährige dem vermeintlichen Käufer die Waffe zeigte, erschienen plötzlich drei weitere Jugendliche im Alter zwischen 14 und 15 Jahren.

Auf Kopf geschlagen

Die Freunde des Käufers schlugen auf den Kopf des 13-jährigen Waffenbesitzers ein forderten von ihm sein Handy. Einer der Jugendlichen entriss dem Steirer schließlich seinen Rucksack, in dem sich eine Brieftasche, die Gaspistole sowie zwei Handys befanden. Der 13-Jährige wurde durch die Schläge leicht verletzt.

Der 14-jährige Begleiter des Verkäufers wurde ebenfalls attackiert. Die Teenager drückten ihn zu Boden und stahlen auch sein Handy. Im Gegensatz zu seinem Freund blieb er aber unverletzt. Danach ließen die Jugendlichen von ihren Opfern ab und ergriffen die Flucht.

Ein Passant bemerkte den Vorfall und verständigte umgehend die Polizei. Die Beamten leiteten daraufhin sofort eine Alarmfahndung nach den Tatverdächtigen ein.

In Zug festgenommen

Die Teenager konnten schließlich am Abend am Grazer Hauptbahnhof in einem Zug festgenommen werden. Die Polizisten konnten auch die geraubten Gegenstände sicherstellen.

Die Jugendlichen zeigen sich laut Polizei teilweise geständig. Sie wurden in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert, der unmündige Tatverdächtige im Alter von 13 Jahren wird auf freiem Fuß angezeigt.

(red)