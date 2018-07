Pistolen-Mann entführt 22-Jährige bei Tankstelle

Gegen 8.15 Uhr alarmierte die Mutter der 22-Jährigen aus dem Bezirk Voitsberg die Polizei. Kurz zuvor hatte sich ihre Tochter gemeldet und angegeben, entführt worden zu sein.

Bisherigen Erhebungen der Polizei zufolge, war die 22-Jährige in den Morgenstunden bei einer Tankstelle im Bezirk Voitsberg einkaufen. Als sie zu ihrem Pkw zurückkam, saß plötzlich ein ihr unbekannter maskierter Mann im Fahrzeug. Dieser sei mit einer Pistole bewaffnet gewesen und habe sie in der Folge aufgefordert, nach Gleisdorf zu fahren. Bei einem Radweg in Gleisdorf sei der Unbekannte schließlich aus dem Pkw ausgestiegen und zu Fuß geflüchtet. Die 22-Jährige verständigte dann ihre Mutter, welche Anzeige bei der Polizei erstattete.



Eine sofortige Fahndung nach dem Mann, unter Einbindung eines Hubschraubers des Bundesministeriums für Inneres, verlief bisher ohne Erfolg. Der Mann soll ersten Angaben zufolge mit einer schwarzen Hose und einer schwarzen „Bomberjacke“ mit der Aufschrift „Alpha“ bekleidet gewesen sein.



Polizisten trafen die 22-Jährige im Nahbereich eines Radweges in Gleisdorf an. Sie blieb unverletzt und wird voraussichtlich in den nächsten Stunden einvernommen. Die Ermittlungen laufen.

