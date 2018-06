Lkw-Lenker wird nach Bienenstich bewusstlos

Wie "ORF Steiermark" berichtet, war der Fahrer eines Milchtransportes gerade beim Zubringer der Mariazeller Bundesstraße (B20) in Kapfenberg unterwegs.

Plötzlich wurde der Lkw-Lenker während der Fahrt von einer Biene gestochen und verlor daraufhin sein Bewusstsein. Der Laster geriet außer Kontrolle und krachte mehrmals gegen die Leitschiene.

Das Fahrzeug kam von der Straße ab und stürzte über eine Böschung. Dort kam der Lkw dann zum Stillstand. Bei dem Unfall wurde der Lenker verletzt.

20.000 Liter Milch abgepumpt

Nach der medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde er in das Landeskrankenhaus Hochsteiermark Standort Bruck an der Mur eingeliefert.

Da der Lkw inklusive Anhänger mit 20.000 Liter Milch beladen war, mussten die Einsatzkräfte der Feuerwehr das Fahrzeug ab- bzw. umpumpen.

Laut Polizei war die Straße war ab 17.00 Uhr für mehrere Stunden gesperrt.

(wil)