Karlau: Häftling prügelte fünf Beamte ins Spital

Blutige Attacke in der berüchtigten Karlau am Samstag: Ein Tschetschene zertrümmerte in der Früh die Einrichtung seiner Zelle, mehrere Beamte wurden in den Haftraum geschickt. Der tobende Insasse sollte in einen gesicherten Einzelhaftraum gebracht werden.

Umfrage Gibt es genug Beamte in den heimischen Gefängnissen? Ja, ich denke schon.

Ich glaube, es könnten ruhig mehr Beamte sein.

Es gibt zu wenig Beamte in den heimischen Gefängnissen und Beamte haben zu wenig Befugnisse.

Ich weiß es nicht.

Nur der Tschetschene wehrte sich mit Händen und Füßen, beförderte fünf Justizbeamte ins Krankenhaus, ein Opfer wurde sogar schwer verletzt. Karlau-Pressesprecher Gerhard Derler bestätigt gegenüber "Heute": "Fünf Beamte mussten ins Spital gebracht werden."

Der Insasse gilt als Problemhäftling, hatte schon in der Justizanstalt Leoben (Stmk.) das Personal angegriffen und dabei mehrere Beamte verletzt.