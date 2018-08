35-Jähriger nach Sturz aus Fenster in Lebensgefahr

Der Unfall ereignete sich laut Polizei kurz vor 00.30 Uhr in Krieglach im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag.

Aus bisher ungeklärter Ursache stürzte ein 35-Jähriger aus dem Fenster im zweiten Stock eines Gasthauses. Der Mann fiel sechs Meter in die Tiefe und schlug in dem begrünten Innenhof des Anwesens auf.

Bei dem Sturz erlitt der 35-Jährige lebensgefährliche Verletzungen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befand sich der Mann aus dem Bezirk Deutschlandsberg zum Zeitpunkt des Vorfalls alleine im Zimmer.

Ermittlungen laufen

Nach der notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der verletzte Steirer mit der Rettung in das Landeskrankenhaus Hochsteiermark, Standort Bruck an der Mur, eingeliefert. Die Erhebungen zum Vorfall laufen.



